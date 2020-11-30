Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Санду хочет реформировать российских "миротворцев" в Приднестровье

Украина может получить план действий по членству в НАТО в 2023 году - эксперт

НАТО готовится дать Грузии План действий для членства, решение еще не принято

Сербия передумала высылать посла Черногории






Британия призвала Россию передать ОЗХО все данные о программе "Новичок"

Понедельник, 30 ноября 2020, 13:47

Великобритания призывает Россию обнародовать в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по работе над отравляющими веществами группы "Новичок".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила государственный министр при Минобороны Аннабель Голди в заявлении для 25-й ежегодной конференции ОЗХО.

"Великобритания считает, что нет никаких правдоподобных объяснений отравлению Навального, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение. Мы призываем Российскую Федерацию полностью раскрыть ОЗХО программу "Новичка", - приводит слова Голди Twitter делегации Великобритании в ОЗХО.

Великобритания15 октября ввела визовые санкции и заморозила счета тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Яровых, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Великобритания
powered by lun.ua