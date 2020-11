Британия призвала Россию передать ОЗХО все данные о программе "Новичок"

Великобритания призывает Россию обнародовать в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по работе над отравляющими веществами группы "Новичок".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила государственный министр при Минобороны Аннабель Голди в заявлении для 25-й ежегодной конференции ОЗХО.

"Великобритания считает, что нет никаких правдоподобных объяснений отравлению Навального, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение. Мы призываем Российскую Федерацию полностью раскрыть ОЗХО программу "Новичка", - приводит слова Голди Twitter делегации Великобритании в ОЗХО.

Baroness Goldie to #CSP25: The UK considers that there is no plausible explanation for Mr Navalny’s poisoning other than Russian involvement and responsibility for this appalling attack. We call on the Russian Federation to fully declare its Novichok programme to the OPCW.