Держдеп США почав процес передачі влади Байдену

Державний департамент США розпочав перехідний процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.

Про це заявив держсекретар Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Управління загальних служб, федеральне агентство, яке має підписати угоду про зміну президента, у понеділок заявило Байдену, що процес передачі повноважень може офіційно розпочатися.

"Сьогодні ми розпочали процес, щоб побачити, яким було рішення GSA, і зробимо все, що вимагає закон. Ми зробимо це", - сказав Помпео у вівторок ввечері.

Напередодні Трамп доручив GSA та своїй команді діяти за протоколом для передачі влади, але при цьому він досі не визнає результати виборів.

У команди Байдена тепер будуть федеральні кошти і офіційний офіс для здійснення його переходу до тих пір, поки він не вступить на посаду 20 січня. Це також відкриває можливість для Байдена і обраного віцепрезидента Камали Гарріс отримувати регулярні брифінги з питань національної безпеки, які також отримує Трамп.

Раніше Байден офіційно назвав кандидатів на ключові посади у своїй майбутній адміністрації.

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