США: демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, борьба за Сенат продолжается

Демократы по итогам всеобщих выборов в США сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса, в то же время соотношение сил в Сенате остается неясным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post и Reuters.

"Сегодня вечером демократы Палаты представителей готовы еще больше укрепить наше большинство - самое крупное, самое разнообразное, динамичное, возглавляемое женщинами большинство в истории", - сказала спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Но когда во вторник началось голосование, демократы в частном порядке признали, что дела у них идут не так хорошо, как они надеялись. Предполагалось, что демократы могут нарастить свое большинство на 3-15 мест, однако эти ожидания пока не оправдались.

В то же время демократы сохраняют твердое большинство в Палате представителей, где у них 232 места против 197 у республиканцев.

Вместе с тем продолжается борьба за Сенат, где большинство - у республиканцев.

В Сенате бывший губернатор-демократ Джон Хикенлупер взял место от действующего республиканца Кори Гарднера.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и союзник Трампа Линдси Грэм были переизбраны.

В штате Алабама кандидат от Республиканской партии Томми Тюбервилл занял место действующего сенатора-демократа Дуга Джонса.

Сенаторы избираются на шестилетний срок, и каждые два года треть их мест переизбирается.

В этом году идет борьба за 35 мест из 10. Чтобы получить контроль, партии нужен 51 сенатор.

В Сенате республиканцы уже имеют большинство в 53 голоса - это значит, что демократы должны получить в общей сложности четыре места для большинства.

Выборы в Конгресс проходят параллельно с гонкой за президентский пост между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

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