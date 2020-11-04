Одночасно з виборами президента два штати США легалізували марихуану

Виборці в Нью-Джерсі та Аризоні легалізували марихуану для використання рекреаційних цілях, а в Орегоні схвалили перше в країні терапевтичне застосування псилоцибіну, галюциногенного препарату, відомого як "чарівні гриби".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виборці в Нью-Джерсі та Аризоні схвалили заходи щодо легалізації марихуани для рекреаційного використання.

Південна Дакота була готова дозволити препарат як для медичного, так і для рекреаційного використання – за результатами підрахунку майже 90% дільниць, виборці підтримали цю пропозицію. Пропозиція легалізувати медичну марихуану також з'явилася в штаті Міссісіпі.

З 1996 року 33 інші штати та округ Колумбія дозволили медичну марихуану, 11 схвалили її рекреаційне використання та 16 - декриміналізували просте зберігання травички.

Псилоцибін, галюциноген, також відомий в сирому вигляді як "чарівні гриби", був схвалений виборцями штату Орегон для терапевтичного використання дорослими. Прихильники закону про псилоцибінові послуги посилалися на дослідження, що показують переваги препарату в якості лікування тривожних розладів та інших психічних захворювань.

Заходи щодо вживання наркотиків входили в число більш ніж ста питань, винесених на голосування в день виборів президента США, включаючи права на аборти і податки.