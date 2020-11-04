Глава МЗС Угорщини заразився коронавірусом
Середа, 4 листопада 2020, 11:47
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав позитивний результат тесту на коронавірус під час офіційного візиту до Азії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.
Міністр отримав позитивний результат тесту після прибуття в Бангкок.
Після відвідин Камбоджі Сійярто відправився в Таїланд, де відповідно до місцевих правил прибув до столичної лікарні.
Ведуться переговори про його повернення в Будапешт, де він буде поміщений на карантин.
Коронавірусна хвороба у Сійярто протікає безсимптомно.
Як зазначається, перед самим від'їздом до Азії тест міністра був негативний.
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