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Глава МЗС Угорщини заразився коронавірусом

Середа, 4 листопада 2020, 11:47

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав позитивний результат тесту на коронавірус під час офіційного візиту до Азії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Міністр отримав позитивний результат тесту після прибуття в Бангкок.

Після відвідин Камбоджі Сійярто відправився в Таїланд, де відповідно до місцевих правил прибув до столичної лікарні.

Ведуться переговори про його повернення в Будапешт, де він буде поміщений на карантин.

Коронавірусна хвороба у Сійярто протікає безсимптомно.

Як зазначається, перед самим від'їздом до Азії тест міністра був негативний.

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