Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом
Среда, 4 ноября 2020, 11:47
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил положительный результат теста на коронавирус во время официального визита в Азию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.
Министр получил положительный результат теста по прибытии в Бангкок.
После посещения Камбоджи Сийярто отправился в Таиланд, где в соответствии с местными правилами прибыл в столичную больницу.
Ведутся переговоры о его возвращении в Будапешт, где он будет помещен на карантин.
Коронавирусная болезнь у Сийярто протекает бессимптомно.
Как отмечается, перед самым отъездом в Азию тест министра был отрицательный.
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