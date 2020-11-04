Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил положительный результат теста на коронавирус во время официального визита в Азию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Министр получил положительный результат теста по прибытии в Бангкок.

После посещения Камбоджи Сийярто отправился в Таиланд, где в соответствии с местными правилами прибыл в столичную больницу.

Ведутся переговоры о его возвращении в Будапешт, где он будет помещен на карантин.

Коронавирусная болезнь у Сийярто протекает бессимптомно.

Как отмечается, перед самым отъездом в Азию тест министра был отрицательный.