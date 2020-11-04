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У Швейцарії вперше більше 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

Середа, 4 листопада 2020, 13:46

У Швейцарії виявили 10 073 випадки коронавірусу за добу – це вперше добова кількість заражень перевищила 10 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Швейцарії та крихітному сусідньому Князівстві Ліхтенштейн зросла до 192 376.

За останню добу померли 73 людини, всього з початку епідемії жертвами коронавірусної хвороби стали 2275 осіб.

Раніше франкомовні кантони Швейцарії Во і Фрібур слідом за кантонами Женева, Юра і Невшатель оголосили надзвичайний стан у зв'язку зростанням випадків COVID-19.

Нагадаємо, у середині жовтня федеральний уряд Швейцарії запровадив масковий режим у приміщеннях та обмежив зібрання у громадських місцях до 15 осіб. 

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