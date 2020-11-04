В Швейцарии впервые более 10 000 случаев коронавируса за сутки
Среда, 4 ноября 2020, 13:46
В Швейцарии обнаружили 10 073 случая коронавируса за сутки - впервые суточное количество заражений превысило 10 000.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Швейцарии и крошечном соседнем княжестве Лихтенштейн выросло до 192 376.
За последние сутки умерли 73 человека, всего с начала эпидемии жертвами коронавирусной болезни стали 2275 человек.
Ранее франкоязычные кантоны Швейцарии Во и Фрибур вслед за кантонами Женева, Юра и Невшатель объявили чрезвычайное положение в связи ростом случаев COVID-19.
Напомним, в середине октября федеральное правительство Швейцарии ввело масочный режим в помещениях и ограничил собрания в общественных местах до 15 человек.
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