Швейцарія посилює карантин: маски у приміщеннях та заборона зібрань більше 15 осіб

Швейцарія оголосила про посилення карантину, щоб стримати поширення коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info, таке рішення ухвалила Федеральна Рада на позачерговому засіданні 18 жовтня.

Згідно з новими правилами, маски стають обов’язковими у всіх закритих громадських приміщеннях, таких як магазини, станції та аеропорти, готелі, ресторани, музеї, церкви та роздягальні у спортивних центрах. Для шкіл та дитсадків вимоги у кантонах можуть відрізнятися.

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Забороняються зібрання групами більше 15 осіб у громадських місцях, таких як парки. Під заборону наразі не потрапляють заходи, що організовуються у громадських просторах - якщо організатори зобов’язуються подбати про заходи безпеки.

Окрім того, рекомендується уникати приватних зібрань із друзями та близькими, а якщо проводити їх, то за участі не більше 15 осіб.

Якщо людей на приватному заході більше, рекомендується одягати маски, а їжу та напої споживати лише сидячи на своїх місцях. Крім того, потрібно записувати контакти усіх гостей, щоб за необхідності їх можливо було попередити про ймовірне зараження.

Компаніям рекомендують переводити своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Нові правила набирають чинності з понеділка, 19 жовтня, на всій території країни.

Водночас, поки що уряд не вдався до оголошення надзвичайної ситуації, як робив це під час першої хвилі епідемії.

Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга зазначила, що це рішення враховує позицію усіх кантонів та рекомендації федерального агентства охорони здоров’я.

Вона додала, що ситуація є серйозною, тому що кількість заражень зростає експоненційно, і висловила сподівання, що суспільство з розумінням сприйме нові обмеження.

У той же час, у Берні перед будівлею парламенту відбулася демонстрація"коронаскептиків", на неї зібралися кількасот людей.

16 жовтня, у Швейцарії, населення якої складає близько 8,5 млн осіб, вперше зареєстрували понад 3100 нових заражень за добу.

Добову позначку у 1000 хворих країна вперше перетнула на початку жовтня.