НАТО подарував Чорногорії апарати штучної вентиляції легень для боротьби з епідемією

НАТО подарував Чорногорії 20 апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речницю Альянсу.

Апарати вже передали представникам органів охорони здоров’я біля центрального госпіталю у Подгориці.

Another round of #MadeInUSA ventilators from the NATO stockpile were delivered to one of our Allies, this time #Montenegro! @NATO Allies continue to stand together against the #COVID19 crisis. #WeAreNATO https://t.co/CIMhUSq6iY