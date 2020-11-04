НАТО подарував Чорногорії апарати штучної вентиляції легень для боротьби з епідемією

НАТО подарував Чорногорії 20 апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речницю Альянсу.

Апарати вже передали представникам органів охорони здоров’я біля центрального госпіталю у Подгориці.

Another round of #MadeInUSA ventilators from the NATO stockpile were delivered to one of our Allies, this time #Montenegro! @NATO Allies continue to stand together against the #COVID19 crisis. #WeAreNATO https://t.co/CIMhUSq6iY — US Mission to NATO (@USNATO) November 4, 2020

ШВЛи виготовлені у США та перед цим були передані Штатами до спільного складу НАТО. Спершу вони зберігалися в Італії, а після рішення про передачу Чорногорії були перевезені літаком до Північної Македонії, а вже звідти - до Чорногорії наземним транспортом.

"Найближчими днями апарати розподілять між місцевими лікарнями, де лікують хворих на COVID-19", - зазначається у повідомленні.

На додачу до апаратів ШВЛ, Чорногорія найближчими тижнями також отримає медичні засоби загальною вартістю близько 500 тисяч євро.

Останні два дні у Чорногорії, населення якої становить близько 620 тис. осіб, реєструють майже по 500 нових заражень коронавірусом. Це одні з найвищих показників за увесь час епідемії.



