НАТО подарил Черногории аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией

НАТО подарил Черногории 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Альянса.

Аппараты уже передали представителям органов здравоохранения у центрального госпиталя в Подгорице.

Another round of #MadeInUSA ventilators from the NATO stockpile were delivered to one of our Allies, this time #Montenegro! @NATO Allies continue to stand together against the #COVID19 crisis. #WeAreNATO https://t.co/CIMhUSq6iY