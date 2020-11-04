Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС утвердил санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов - СМИ

В Польше - наибольшее количество заражений и смертей с начала пандемии

Байден перехватил лидерство у Трампа в одном из ключевых штатов

Трамп объявил о своей победе на выборах президента США






НАТО подарил Черногории аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией

Среда, 4 ноября 2020, 15:42

НАТО подарил Черногории 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Альянса.

Аппараты уже передали представителям органов здравоохранения у центрального госпиталя в Подгорице.

ИВЛы изготовлены в США и перед этим были переданы Штатами на общий склад НАТО. Сначала они хранились в Италии, а после решения о передаче Черногории были перевезены самолетом в Северную Македонию, а уже оттуда - в Черногорию наземным транспортом.

"В ближайшие дни аппараты распределят между местными больницами, где лечат больных COVID-19", - отмечается в сообщении.

В дополнение к аппаратам ИВЛ, Черногория в ближайшие недели также получит медицинские средства общей стоимостью около 500 тысяч евро.

Последние два дня в Черногории, население которой составляет около 620 тыс. человек, регистрируют почти 500 новых заражений коронавирусом. Это одни из самых высоких показателей за все время эпидемии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Черногория Коронавирус
powered by lun.ua