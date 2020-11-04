НАТО подарил Черногории аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией

НАТО подарил Черногории 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Альянса.

Аппараты уже передали представителям органов здравоохранения у центрального госпиталя в Подгорице.

Another round of #MadeInUSA ventilators from the NATO stockpile were delivered to one of our Allies, this time #Montenegro! @NATO Allies continue to stand together against the #COVID19 crisis. #WeAreNATO https://t.co/CIMhUSq6iY — US Mission to NATO (@USNATO) November 4, 2020

ИВЛы изготовлены в США и перед этим были переданы Штатами на общий склад НАТО. Сначала они хранились в Италии, а после решения о передаче Черногории были перевезены самолетом в Северную Македонию, а уже оттуда - в Черногорию наземным транспортом.

"В ближайшие дни аппараты распределят между местными больницами, где лечат больных COVID-19", - отмечается в сообщении.

В дополнение к аппаратам ИВЛ, Черногория в ближайшие недели также получит медицинские средства общей стоимостью около 500 тысяч евро.

Последние два дня в Черногории, население которой составляет около 620 тыс. человек, регистрируют почти 500 новых заражений коронавирусом. Это одни из самых высоких показателей за все время эпидемии.