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Громадянин України загинув в результаті ДТП у Польщі 

Середа, 4 листопада 2020, 21:50

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув громадянин України.

Про це  УНІАН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

Генерельне консульство України у Кракові отримало повідомлення від воєводської комендатури поліції міста Ополе про смерть громадянина України в результаті ДТП 3 листопада, розповіли у міністерстві. 

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За фактом аварії порушено кримінальну справу.

Нагляд у справі здійснює районна прокуратура міста Пруднік. 

Процедура оформлення документів з метою репатріації померлого в Україну триває. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Кракові.

За даними ЗМІ, українець загинув у дорожньо-транспортній пригоді при відмові зупинитися на вимогу поліції.

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