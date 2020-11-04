Громадянин України загинув в результаті ДТП у Польщі 

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув громадянин України.

Про це УНІАН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

Генерельне консульство України у Кракові отримало повідомлення від воєводської комендатури поліції міста Ополе про смерть громадянина України в результаті ДТП 3 листопада, розповіли у міністерстві.

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За фактом аварії порушено кримінальну справу.

Нагляд у справі здійснює районна прокуратура міста Пруднік.

Процедура оформлення документів з метою репатріації померлого в Україну триває. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Кракові.

За даними ЗМІ, українець загинув у дорожньо-транспортній пригоді при відмові зупинитися на вимогу поліції.