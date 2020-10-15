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В Австрії суд визнав винним поліцейського, через якого в ДТП померла українка 

Четвер, 15 жовтня 2020, 12:06

Австрійський суд у середу визнав винним поліцейського, який минулого року спричинив смертельну аварію за участі українки. 

Про це повідомив посол України в Австрії Александр Щерба, пише "Європейська правда".

"Рік тому у Відні трапилася велика біда. В ДТП загинула молода українка Вікторія Зленко. Аварію спричинив з необережності австрійський поліцейський… Сьогодні суд виніс вердикт: поліцейський справді винний", - розповів посол на своїй Facebook-сторінці.

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Щерба додав, що з огляду на тривалий судовий процес і небажання йому нашкодити посольство не робило з цього приводу ніяких заяв. 

За словами Щерби, у наступні місяці буде вирішено питання компенсації родині загиблої. 

У справі щодо компенсацій, як і в судовому процесі, сім’ю Зленко представлятиме президент австрійської спілки адвокатів Фрітц Венніг, додав Щерба.

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