В Австрії суд визнав винним поліцейського, через якого в ДТП померла українка 

Австрійський суд у середу визнав винним поліцейського, який минулого року спричинив смертельну аварію за участі українки.

Про це повідомив посол України в Австрії Александр Щерба, пише "Європейська правда".

"Рік тому у Відні трапилася велика біда. В ДТП загинула молода українка Вікторія Зленко. Аварію спричинив з необережності австрійський поліцейський… Сьогодні суд виніс вердикт: поліцейський справді винний", - розповів посол на своїй Facebook-сторінці.

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Щерба додав, що з огляду на тривалий судовий процес і небажання йому нашкодити посольство не робило з цього приводу ніяких заяв.

За словами Щерби, у наступні місяці буде вирішено питання компенсації родині загиблої.

У справі щодо компенсацій, як і в судовому процесі, сім’ю Зленко представлятиме президент австрійської спілки адвокатів Фрітц Венніг, додав Щерба.