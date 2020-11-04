Гражданин Украины погиб в результате ДТП в Польше

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Генеральное консульство Украины в Кракове получило сообщение от воеводской комендатуры полиции города Ополе о смерти гражданина Украины в результате ДТП 3 ноября, рассказали в министерстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Надзор по делу осуществляет районная прокуратура города Прудник.

Процедура оформления документов с целью репатриации умершего в Украину продолжается. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове.

По данным СМИ, украинец погиб в дорожно-транспортном происшествии при отказе остановиться по требованию полиции.