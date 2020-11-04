Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Байден победил Трампа в ключевом Висконсине

Штаб Трампа будет требовать пересчета в Висконсине, где лидирует Байден

Байден выигрывает в Пенсильвании и может одержать победу на выборах - прогноз

Байден опередил Трампа еще в одном ключевом штате






Гражданин Украины погиб в результате ДТП в Польше

Среда, 4 ноября 2020, 21:50

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Генеральное консульство Украины в Кракове получило сообщение от воеводской комендатуры полиции города Ополе о смерти гражданина Украины в результате ДТП 3 ноября, рассказали в министерстве.

Читайте также
В Австрии суд признал виновным полицейского, из-за которого в ДТП погибла украинка

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Надзор по делу осуществляет районная прокуратура города Прудник.

Процедура оформления документов с целью репатриации умершего в Украину продолжается. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове.

По данным СМИ, украинец погиб в дорожно-транспортном происшествии при отказе остановиться по требованию полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
powered by lun.ua