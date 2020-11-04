Гражданин Украины погиб в результате ДТП в Польше
Среда, 4 ноября 2020, 21:50
В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".
Генеральное консульство Украины в Кракове получило сообщение от воеводской комендатуры полиции города Ополе о смерти гражданина Украины в результате ДТП 3 ноября, рассказали в министерстве.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Надзор по делу осуществляет районная прокуратура города Прудник.
Процедура оформления документов с целью репатриации умершего в Украину продолжается. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове.
По данным СМИ, украинец погиб в дорожно-транспортном происшествии при отказе остановиться по требованию полиции.
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