ЄС затвердив умови участі третіх країн у спільних оборонних проєктах

Рада ЄС встановила загальні умови, за яких країни, що не входять до союзу, можуть бути запрошені до участі в окремих проєктах оборонного співробітництва в рамках програми PESCO.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

"Завдяки сьогоднішньому рішенню до участі можуть бути запрошені треті держави, які можуть додати ваги проєкту PESCO, якщо вони відповідають низці політичних, матеріальних та правових умов", - йдеться у заяві.

Наприклад, країна, яка подає заявку на проєкт, повинна поділяти цінності, на яких заснований ЄС, не повинна суперечити інтересам безпеки та оборони ЄС та його держав-членів, а також повинна мати угоду про обмін секретною інформацією з ЄС серед іншого.

На практиці, після того, як третя держава подає заявку на участь у конкретному проєкті PESCO, учасники проєкту повинні будуть одноголосно домовитись, чи відповідає цей запит всім умовам, та повідомити про це Раду та Високого представника. Рада повинна прийняти остаточне рішення щодо того, чи відповідає участь третьої держави у проєкті необхідним умовам.

Як тільки третя держава буде прийнята, члени проєкту домовляться про адміністративну угоду з цією третьою державою, визначаючи дату початку, тривалість, припинення та етапи участі.

Рішення також включає механізм перегляду, який дозволить періодично перевіряти, чи продовжує учасник третьої держави виконувати умови.

Раніше повідомлялося, що ЄС дозволить не членам блокам, таким як Британія і Сполучені Штати, брати участь у майбутніх спільних оборонних проєктах ЄС, але тільки у виняткових випадках.

Після виходу Британії з ЄС з’явилися сумніви, чи зможе вона взяти участь у новому оборонному пакті ЄС, відомому як постійне структуроване співробітництво (PESCO), мета якого - допомогти ЄС фінансувати, розвивати і розгортати збройні сили разом.

Ці сумніви ще у червні 2018 року завели у глухий кут зусилля з оборонної інтеграції ЄС, розпочаті з великою помпою в грудні 2017 року, частково для того, щоб продемонструвати єдність після Brexit.

У травні цього року Європейська комісія виступила з довгоочікуваною пропозицією виділити 8 мільярдів євро зі свого наступного бюджету на новий додатковий оборонний фонд ЄС, підтримуючи франко-німецьке прагнення поглибити військову співпрацю між країнами ЄС, які вже давно займаються незалежними проєктами.