Експрезидента Косова заарештували і перевезли до Гааги для суду щодо воєнних злочинів

Колишній президент Косово Хашим Тачі, який подав у відставку через звинувачення у військових злочинах, був заарештований і переведений в центр утримання під вартою Трибуналу по Косово в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тачі в четвер подав у відставку, яка набула чинності в той же день, після того, як дізнався, що суд підтвердив звинувачення у військових злочинах проти нього.

У другій половині дня Тачі прибув у військовий аеропорт Приштини і був доставлений літаком до Гааги, де був узятий під варту спеціалізованої палатою Косово.

Тачі неодноразово заперечував будь-яку причетність до злочинів. На пресконференції в столиці Косова він сказав, що вважає свою відставку необхідною "для захисту цілісності держави".

У липні прокуратура заявила, що вважає Тачі відповідальним за майже 100 вбивств мирних жителів під час війни 1998-1999 років, коли він був командиром Визвольної армії Косово (ОАК), яка воювала з сербською поліцією і армією.

Спецпрокуратура звинуватила його та інших політиків у скоєнні низки злочинів проти людяності та воєнних злочинах, в тому числі вбивствах, насильницьких зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.

Спеціальна палата (суд) Косова, суд щодо воєнних злочинів, розташований в Гаазі, підтвердив висновок прокуратури 5 листопада.

Спеціальна палата була створена в 2015 році для розгляду справ про злочини партизанів Армії визволення Косова під час війни, яка призвела до незалежності Косова від Сербії.