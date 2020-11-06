Экс-президента Косово арестовали и перевезли в Гаагу для суда по военным преступлениям

Бывший президент Косова Хашим Тачи, который подал в отставку из-за обвинений в военных преступлениях, был арестован и переведен в центр содержания под стражей Трибунала по Косову в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тачи в четверг подал в отставку, которая вступила в силу в тот же день, после того как узнал, что суд подтвердил обвинения в военных преступлениях против него.

Во второй половине дня Тачи прибыл в военный аэропорт Приштины и был доставлен самолетом в Гаагу, где был взят под стражу специализированной палатой по Косову.

Тачи неоднократно отрицал какую-либо причастность к преступлениям. На пресс-конференции в столице Косова он сказал, что считает свою отставку необходимой "для защиты целостности государства".

В июле прокуратура заявила, что считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов, когда он был командиром Освободительной армии Косова (ОАК), которая воевала с сербской полицией и армией.

Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

Специальная палата (суд) Косова, суд по военным преступлениям, расположенный в Гааге, подтвердил заключение прокуратуры 5 ноября.

Специальная палата была создана в 2015 году для рассмотрения дел о преступлениях партизан Армии освобождения Косово во время войны, которая привела к независимости Косова от Сербии.