ЄС на рік продовжив санкції проти Туреччини за незаконне буріння в Середземномор’ї

Рада ЄС на один рік продовжила обмежувальні заходи у відповідь на несанкціоновану діяльність Туреччини щодо буріння у Східному Середземномор'ї.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Ради.

Санкції включають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів для фізичних осіб та заморожування активів для юридичних осіб.

Крім того, особам та структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто перебуває у списку. Наразі під санкції підпадають дві особи.

Режим санкцій проти незаконної бурової діяльності у Східному Середземномор'ї був запроваджений у жовтні 2019 року, коли ЄС підтвердив свою повну солідарність з Кіпром щодо поваги до його суверенітету та суверенних прав.

Нагадаємо, 2 листопада Туреччина оголосила, що її судно сейсмологічної розвідки продовжить дослідження в акваторії Егейського моря, яку і Греція, і Туреччина вважають своєю. У Греції висловили обурення цим кроком.

Того ж дня МЗС Туреччини оприлюднило відповідь, у якій назвало претензії Греції "необґрунтованими" та "максималістськими".

Попри угоду саміту ЄС від 2 жовтня, яка була спрямована на те, щоб переконати Анкару припинити розвідку природного газу в спірних водах, Туреччина в середині жовтня оголосила про відновлення досліджень. Франція та Німеччина закликали Туреччину припинити провокації.

29 жовтня голова Європейської ради Шарль Мішель після відеозустрічі лідерів ЄС заявив, що в Євросоюзі обурені провокаціями президента Туреччини, але заходів проти країни не планують обговорювати до саміту у грудні.

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