В Австрії закриють "радикальні мечеті" після терактів у Відні

Міністри внутрішніх справ і інтеграції Австрії наказали закрити "радикальні мечеті" після нападу джихадиста у Відні в понеділок, в результаті якого загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Таке рішення було прийняте після кризової зустрічі з главою Ісламської релігійної спільноти Австрії (IGGÖ) Умітом Вуралом. Мова йде про позбавлення правового статусу і розпуск мечетей.

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За даними IGGÖ, закриття торкнеться мечеті в Відні. Однак якої саме - не відомо. По всій Австрії налічується близько 350 мечетей і молитовних будинків під егідою спільноти.

IGGÖ повідомила, що одне зареєстроване при громаді об'єднання порушує її доктрину віри, а також конституцію і австрійський закон про іслам від 2015 року.

Спільнота позбавила це об'єднання юридичного статусу і повідомила про це австрійське відомство у справах релігій.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в центрі Відня сталися кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

В Австрії нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".

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