Словацька поліція попереджала Австрію про віденського терориста - ЗМІ

Влада Словаччини попереджала австрійську службу безпеки про те, що чоловік, який вчинив теракт у Відні в понеділок, намагався отримати боєприпаси в Словаччині влітку цього року.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

Зловмисник відправився в сусідню Словаччину в липні 2020 року, щоб купити боєприпаси для штурмової гвинтівки АК-47. 20-річний чоловік стріляв по людях з такої зброї в понеділок ввечері.

Але ісламіст, схоже, повернувся до Відня без боєприпасів. Словацька газета Denník N повідомила, посилаючись на джерела у спецслужбах , що він не отримав патрони, тому що не міг показати ліцензію на зброю.

Влада нібито поінформувала своїх австрійських колег про цього чоловіка і його інтерес до покупки. Однак повідомлення не мало наслідком якогось внутрішнього розслідування.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

Раніше влада Австрії повідомила, що нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".