В Австрии закроют "радикальные мечети" после терактов в Вене
Министры внутренних дел и интеграции Австрии приказали закрыть "радикальные мечети" после нападения джихадиста в Вене в понедельник, в результате которого погибли четыре человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.
Такое решение было принято после кризисной встречи с главой Исламской религиозной общины Австрии (IGGÖ) Умитом Вуралом. Речь идет о лишении правового статуса и роспуске мечетей.
По данным IGGÖ, закрытие коснется мечети в Вене. Однако какой именно - не известно. По всей Австрии насчитывается около 350 мечетей и молитвенных домов под эгидой сообщества.
IGGÖ сообщила, что одно зарегистрированное при общине объединение нарушает ее доктрину веры, а также конституцию и австрийский закон об исламе от 2015 года.
Сообщество лишило это объединение юридического статуса и сообщило об этом австрийскому ведомству по делам религий.
Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошли несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.
В Австрии нападающий был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".
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