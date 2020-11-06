В Австрии закроют "радикальные мечети" после терактов в Вене

Министры внутренних дел и интеграции Австрии приказали закрыть "радикальные мечети" после нападения джихадиста в Вене в понедельник, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Такое решение было принято после кризисной встречи с главой Исламской религиозной общины Австрии (IGGÖ) Умитом Вуралом. Речь идет о лишении правового статуса и роспуске мечетей.

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По данным IGGÖ, закрытие коснется мечети в Вене. Однако какой именно - не известно. По всей Австрии насчитывается около 350 мечетей и молитвенных домов под эгидой сообщества.

IGGÖ сообщила, что одно зарегистрированное при общине объединение нарушает ее доктрину веры, а также конституцию и австрийский закон об исламе от 2015 года.

Сообщество лишило это объединение юридического статуса и сообщило об этом австрийскому ведомству по делам религий.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошли несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.

В Австрии нападающий был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".

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