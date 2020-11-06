ЕС определит принципы реформирования Шенгена

К началу декабря Европейская комиссия организует первый "Шенгенский форум" в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу, который определит ориениры по реформированию Шенгена.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Представитель Еврокомиссии отвечал на вопрос о том, как в Брюсселе восприняли призыв президента Франции к пересмотру действующей политики функционирования Шенгенской зоны и контроля на внешних границах на фоне терактов, которые недавно произошли во Франции и Австрии.

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Виганд заявил, что форум определит ориентиры по реформированию Шенгенского пространства. В этой встрече примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и другие представители национальной власти.

Он также назвал основные элементы будущей стратегии по Шенгенскому пространству. К ним относятся усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиленная поддержка со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принятых решений.

В сентябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала, что исполнительный орган ЕС выступит с предложением новой стратегии работы Шенгена.