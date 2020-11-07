У Франції вперше понад 60 тис. випадків коронавірусу за добу, понад 800 померлих

У Франції за добу виявили 60 486 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником від початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Це вже другий день поспіль в країні фіксуються рекордні показники. Напередодні у Франції зареєстрували 58 тис. випадків коронавірусу.

За останню добу від коронавірусу у Франції померли 828 осіб.

Всього з початку пандемії в країні померли 39 865 осіб.

За час пандемії у Франції зафіксовано понад 1,5 млн випадків COVID-19.

Раніше Париж оголосив про нові обмежувальні заходи, введені в рамках другого загальнонаціонального карантину, запровадженого з минулої п'ятниці.

Зокрема, в Парижі ресторанам заборонили доставку і продаж страв "з собою" з 10 вечора.