У Франції вперше понад 60 тис. випадків коронавірусу за добу, понад 800 померлих
Субота, 7 листопада 2020, 11:06
У Франції за добу виявили 60 486 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником від початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Це вже другий день поспіль в країні фіксуються рекордні показники. Напередодні у Франції зареєстрували 58 тис. випадків коронавірусу.
За останню добу від коронавірусу у Франції померли 828 осіб.
Всього з початку пандемії в країні померли 39 865 осіб.
За час пандемії у Франції зафіксовано понад 1,5 млн випадків COVID-19.
Раніше Париж оголосив про нові обмежувальні заходи, введені в рамках другого загальнонаціонального карантину, запровадженого з минулої п'ятниці.
Зокрема, в Парижі ресторанам заборонили доставку і продаж страв "з собою" з 10 вечора.
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