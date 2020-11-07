Во Франции впервые более 60 тыс. случаев коронавируса за сутки

Во Франции за сутки обнаружили 60 486 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем от начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это уже второй день подряд в стране фиксируются рекордные показатели. Накануне во Франции зарегистрировали 58 тыс. случаев коронавирус.

За последние сутки от коронавируса во Франции умерли 828 человек.

Всего с начала пандемии в стране умерли 39 865 человек.

За время пандемии во Франции зафиксировано более 1,5 млн случаев COVID-19.