Карантин у Парижі: ресторанам заборонили доставку і продаж страв "з собою" з 10 вечора

Париж з цієї п’ятниці, 6 листопада, заборонить ресторанам працювати на доставку та продавати їжу з собою після 22-00 - у рамках додаткових заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у префектурі поліції.

Згідно з розпорядженням, з 6 листопада діяльність із доставки та продажу "з собою" готових страв та напоїв з ресторанів і барів з 22-00 до 6 години ранку буде заборонена.

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Рішення пояснили тим, що довкола ресторанів і барів у вечірній та нічний час постійно скупчуються кур’єри та клієнти.

"Більш того, коли здійснюється продаж з собою алкогольних напоїв, особливо закладами, які працюють вночі - це сприяння нічним зібранням у публічному просторі або вдома, де ймовірно ніхто не буде дотримуватися заходів безпеки", - додають у повідомленні префектури.

#COVID19 | De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à #Paris à compter du 06 novembre. Un arrêté restreignant les activités de livraison et de vente à emporter a été pris par le préfet de Police.

👉 Consultez notre communiqué de presse pour plus de détails. pic.twitter.com/YpYeoUnjs8 — Préfecture de Police (@prefpolice) November 5, 2020

Мер Парижу Анн Ідальго раніше виступала за те, щоб закрити з цього часу лише заклади, які продають алкогольні напої, але дозволити працювати ресторанам.

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Нагадаємо, з минулої п'ятниці, 30 жовтня, у Франції почав діяти жорсткий карантин. Залишати домівки дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій людині, а також подихати повітрям.

Ресторани можуть продавати страви лише з собою; магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені.

Водночас, на відміну від весняного локдауну, школи та дитсадки не закрили.

3 листопада у Франції знову зареєстрували понад 52 тисячі нових заражень за добу та найвищу з кінця квітня кількість померлих.

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