Трамп відреагував на перемогу Байдена, каже, що вибори ще не закінчилися

Чинний президент США Дональд Трамп стверджує, що вибори ще далекі від завершення, а медіа-союзники його конкурента Джо Байдена підіграють йому, оголошуючи переможцем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми всі знаємо, чому Джо Байден поспішає видати себе за переможця, і чому його медіа-союзники так намагаються допомогти йому: вони не хочуть, щоб правда була розкрита" - заявив Трамп у відповідь на оголошення Джо Байдена переможцем виборів.

"Справа в тому, що ці вибори ще далекі від завершення. Джо Байден не був визнаний переможцем у жодному з ключових штатів" - додав він.

Він знову нагадав, щу у Пенсильванії спостерігачам республіканців не дали доступу для спостереження за підрахунком голосів.

"Законні голоси вирішують, хто буде президентом, а не засоби масової інформації" - заявив Трамп.

За його словами, кампанія Трампа з понеділка ласть хід справі у суді, "щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення законного переможця".

"Американський народ має право на чесні вибори: це означає підрахунок всіх законних бюлетенів, а не підрахунок будь-яких незаконних бюлетенів. Це єдиний спосіб забезпечити повну довіру громадськості до наших виборів" - заявив Трамп.

Незадовго до оголошення Байдена переможцем Трамп заявляв, що сааме він виграв вибори з великим відривом.