Трамп отреагировал на победу Байдена: выборы еще не закончились

Действующий президент США Дональд Трамп утверждает, что выборы еще далеки от завершения, а медиа-союзники его конкурента Джо Байдена подыгрывают ему, объявляя победителем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы все знаем, почему Джо Байден спешит выдать себя за победителя, и почему его медиа-союзники так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда была раскрыта", - заявил Трамп в ответ на объявление Джо Байдена победителем выборов.

"Дело в том, что эти выборы еще далеки от завершения. Джо Байден не был признан победителем ни в одном из ключевых штатов " - добавил он.

Он снова напомнил, что в Пенсильвании наблюдателям республиканцев не дали доступа для наблюдения за подсчетом голосов.

"Законные голоса решают, кто будет президентом, а не средства массовой информации" - заявил Трамп.

По его словам, кампания Трампа с понедельника ласть ход делу в суде, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и определение законного победителя".

"Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет каких-либо незаконных бюллетеней. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам " - заявил Трамп.

Незадолго до объявления Байдена победителем Трамп заявлял, что именно он выиграл выборы с большим отрывом.