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Трамп відреагував на перемогу Байдена, каже, що вибори ще не закінчилися

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ЄС привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Субота, 7 листопада 2020, 20:13

Керівники Європейського союзу привітали кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з обранням на пост президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС уважно стежить за виборами президента і Конгресу США. Ми беремо до відома останні зміни у виборчому процесі. На цій підставі ЄС вітає обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс з досягненням достатньої кількості голосів вибірників", - йдеться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля.

У заяві наголошується рекордна явка виборців, а також висловлюється сподівання на швидке оголошення остаточного результату.

"ЄС ще раз підкреслює свою прихильність міцному трансатлантичному партнерству і готовий взаємодіяти з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією", - заявив Мішель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.

"ЄС і США - друзі і союзники, у наших громадян найглибші зв'язки. Я сподіваюся на співпрацю з обраним президентом Байденом", - написала вона в Twitter.

До привітань приєднався і президент Європейського парламенту Давид Сассолі, окресливши коло питань, за якими він очікує на співпрацю між ЄС і США.

"Світу потрібні міцні відносини між Європою та США - особливо в ці важкі часи. Ми сподіваємося на спільну роботу у боротьбі з COVID-19, зміною клімату та вирішення проблеми зростаючої нерівності ", - написав він у Twitter.

Підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом"

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

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Вибори в США Байден
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