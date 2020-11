ЄС привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Керівники Європейського союзу привітали кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з обранням на пост президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС уважно стежить за виборами президента і Конгресу США. Ми беремо до відома останні зміни у виборчому процесі. На цій підставі ЄС вітає обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс з досягненням достатньої кількості голосів вибірників", - йдеться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля.

У заяві наголошується рекордна явка виборців, а також висловлюється сподівання на швидке оголошення остаточного результату.

"ЄС ще раз підкреслює свою прихильність міцному трансатлантичному партнерству і готовий взаємодіяти з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією", - заявив Мішель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.

"ЄС і США - друзі і союзники, у наших громадян найглибші зв'язки. Я сподіваюся на співпрацю з обраним президентом Байденом", - написала вона в Twitter.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections. The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden.

До привітань приєднався і президент Європейського парламенту Давид Сассолі, окресливши коло питань, за якими він очікує на співпрацю між ЄС і США.

"Світу потрібні міцні відносини між Європою та США - особливо в ці важкі часи. Ми сподіваємося на спільну роботу у боротьбі з COVID-19, зміною клімату та вирішення проблеми зростаючої нерівності ", - написав він у Twitter.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US - especially in these difficult times.



We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC