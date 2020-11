ЕС поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Руководители Европейского союза поздравили Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС внимательно следит за выборами президента и Конгресса США. Мы принимаем к сведению последние изменения в избирательном процессе. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов выборщиков", - говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В заявлении отмечается рекордная явка избирателей, а также высказывается ожидание на скорое объявление окончательного результата.

"ЕС еще раз подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов взаимодействовать с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией", - заявил Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Байдена с победой.

"ЕС и США - друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом", - написала она в Twitter.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections. The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden.

К поздравлениям присоединился и президент Европейского парламента Давид Сассоли, очертивший круг вопросов, по которым он ожидает сотрудничества между ЕС и США.

"Миру нужны прочные отношения между Европой и США - особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и решению проблемы растущего неравенства", - написал он в Twitter.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US - especially in these difficult times.



We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC