"Ми не вороги, ми - американці": Байден заявив про примирення з виборцями Трампа

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до американського народу вперше після перемоги на виборах із закликом "зцілити" розділену Америку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Для всіх вас, хто голосував за президента Трампа, я розумію розчарування сьогодні ввечері. Я сам кілька разів програв. Але тепер дайте один одному шанс. Пора відкласти жорстку риторику, знизити температуру, побачити і послухати знову один одного", - сказав він.

Байден виступив у місті Вілмінгтон, столиці штату Делавер. Саме від цього штату у 1972 році його обрали сенатором у віці 30 років.

Він наголосив, що для досягнення прогресу необхідно припинити ставитися до своїх супротивників як до ворогів.

"Ми не вороги. Ми - американці. Біблія говорить нам, що для всього є свій час - час будувати, час збирати, час сіяти. І час зцілення. Це час зцілення для Америки", - сказав він.

"Я буду президентом, який буде не розділяти, а об'єднувати. Я не збираюся ділити штати на "сині" і "червоні" (демократичні і республіканські, - ред.). Я йшов на цю посаду, щоб відновити душу Америки, повернути хребет нашої нації, середнього класу, і знову зробити Америку поважною в усьому світі", - додав Байден.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом".

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.