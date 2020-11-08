"Мы не враги, мы - американцы": Байден заявил о примирении с избирателями Трампа

Избранный президент США Джо Байден обратился к американскому народу впервые после победы на выборах с призывом "исцелить" разделенную Америку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Для всех вас, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проиграл. Но теперь дайте друг другу шанс. Пора отложить жесткую риторику, снизить температуру, увидеть и услышать снова друг друга", - сказал он.

Байден выступил в городе Уилмингтон, столице штата Делавэр. Именно от этого штата в 1972 году он был избран сенатором в возрасте 30 лет.

Он отметил, что для достижения прогресса необходимо прекратить относиться к своим противникам как к врагам.

"Мы не враги. Мы - американцы. Библия говорит нам, что для всего есть свое время - время строить, время собирать, время сеять. И время исцелять. Это время исцеления для Америки", - сказал он.

"Я буду президентом, который будет не разделять, а объединять. Я не собираюсь делить штаты на "синие" и "красные" (демократические и республиканские, - ред.). Я шел на эту должность, чтобы восстановить душу Америки, вернуть хребет нашей нации, средний класс, и снова сделать Америку уважаемой во всем мире", - добавил Байден.

Напомним, подсчет голосов в США еще не завершен, однако аналитики ключевых американских медиа, которые подводят промежуточные итоги голосования, решили, что есть основания объявить об уверенной победе Байдена в Пенсильвании.

Примечательно, что за час до объявления Байдена победителем появились несколько эмоциональных твитов действующего президента Дональда Трампа. В них он, в том числе заглавными буквами, утверждал, что он, а не Байден, победил, при чем сделал это "с большим отрывом".

Накануне штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома, если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение.