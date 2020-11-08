У Лейпцигу сутички між поліцією і учасниками маршу проти коронавірусних обмежень

У німецькому Лейпцигу в суботу сталися сутички між поліцією і демонстрантами, які протестували проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Було скоєно безліч нападів на сили безпеки", - написала поліція в Twitter.

Поліція встановила кордон безпеки біля головного залізничного вокзалу міста.

Люди пройшли маршем по одній з головних вулиць Лейпцига з криками "Меркель повинна піти!" і "Мир, свобода, ніякої диктатури".

За оцінками, натовп в місті на сході Німеччини налічував близько 20 000 осіб, і німецькі ЗМІ повідомили, що деякі з тих, хто вступив в сутички з поліцією, були членами ультраправих груп.

Деякі з протестуючих також напали на журналістів і людей, які брали участь в контрдемонстрації в Лейпцигу.

Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора. Муніципальна влада заявила, що учасники протесту порушили умови, при яких їм було дозволено проводити демонстрацію.

У суботу в Німеччині зареєстровано рекордні 23 000 нових випадків зараження вірусом. Загальна кількість смертей, пов'язаних з Covid-19, становить 11 226 осіб.