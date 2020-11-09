В Австрії затримали 30 осіб під час антитерористичної операції

Австрійська поліція здійснила 30 затримань під час більш ніж 60 рейдів в понеділок в рамках антитерористичної операції, але стверджує, що зв’язку з терактом у Відні минулого тижня свіжі затримання не мають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Австрія офіційно взяла під варту 10 підозрюваних у зв'язку з нападом 20-річного бойовика, який раніше був засуджений за спробу приєднатися до "Ісламської держави" в Сирії. Поліція застрелила його через кілька хвилин після того, як він відкрив вогонь по барах і перехожих в центрі Відня.

У понеділок рейди по квартирах, будинках, підприємствах і приміщеннях об’єднань в чотирьох австрійських землях були спрямовані проти людей, підозрюваних у приналежності або підтримці палестинського ісламістського руху ХАМАС і "Братів-мусульман", повідомила прокуратура Південного міста Грац.

"Підозра полягає в приналежності до терористичної організації, фінансуванні тероризму, об’єднанні проти держави, злочинної організації та відмиванні грошей", - йдеться в заяві прокуратури.

Сполучені Штати і Європейський союз оголосили ХАМАС терористичною організацією. "Брати-мусульмани" не входять до терористичного чорного списку блоку, але прокурори заявили, що розслідують зв'язки між цими двома організаціями.

Рейди в понеділок були проведені в чотирьох з дев'яти провінцій Австрії: Штирії, столицею якої є Грац, Каринтії, Відні та Нижній Австрії.

Прокуратура підозрює понад 70 осіб в приналежності до ХАМАСу і "Братів-мусульман" і підтримці їх діяльності.