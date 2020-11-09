В Австрии задержали 30 человек во время антитеррористической операции

Австрийская полиция провела 30 задержаний во время более чем 60 рейдов в понедельник в рамках антитеррористической операции, но утверждает, что связи с терактом в Вене на прошлой неделе свежих задержаний нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Австрия официально взяла под стражу 10 подозреваемых в связи с нападением 20-летнего боевика, который ранее был осужден за попытку присоединиться к "Исламского государства" в Сирии. Полиция застрелила его через несколько минут после того, как он открыл огонь по барам и прохожих в центре Вены.

В понедельник рейды по квартирам, домам, предприятиях и помещениях объединений в четырех австрийских землях были направлены против людей, подозреваемых в принадлежности или поддержке палестинского исламистского движения ХАМАС и "Братьев-мусульман", сообщила прокуратура Южного города Грац.

"Подозрение заключается в принадлежности к террористической организации, финансировании терроризма, объединении против государства, преступной организации и отмывании денег", - говорится в заявлении прокуратуры.

Соединенные Штаты и Европейский союз объявили ХАМАС террористической организацией. "Братья-мусульмане" не входят в террористический черный список блока, но прокуроры заявили, что расследуют связи между этими двумя организациями.

Рейды в понедельник были проведены в четырех из девяти провинций Австрии: Штирии, столицей которой является Грац, Каринтии, Вене и Нижней Австрии.

Прокуратура подозревает более 70 человек в принадлежности к ХАМАС и "Братьям-мусульманам" и поддержке их деятельности.