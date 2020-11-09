Експрезидент Косова відмовився визнавати себе винним у суді в Гаазі

Колишній президент Косова Хашим Тачі відмовився визнавати свою провину під час першого засідання Спеціального суду в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Тачі відкинув звинувачення у військових злочинах. "Я читаю їх і не згоден ні з одним з них. Звинувачення абсолютно необґрунтовані, і я не визнаю себе винним", - сказав Тачі.

Адвокат Тачі Девід Хупер поскаржився головуючому судді на те, що група захисту пізно отримала повідомлення про обвинувальний висновок.

Він також зазначив, що твердження про видаляння органів, зроблені доповідачем Ради Європи Діком Марті в доповіді, яка зрештою призвела до створення спеціальних палат в Косові, не фігурують в обвинувальному висновку.

"Ніщо в цьому обвинувальному висновку не говорить про видаляння органів ... він (Тачі) знав, що звинувачення є нісенітницею, і він допомагав у створенні цього суду", - сказав Хупер, маючи на увазі процес створення суду відповідно до законодавства Косова, який Тачі публічно підтримав.

"Замість цього у нас є колекція інцидентів, багато з яких були розглянуті або Міжнародним кримінальним трибуналом у справах колишньої Югославії, або місцевими судами в Косові", - додав адвокат.

Минулого тижня Тачі подав у відставку з посади президента після того, як дізнався, що суд підтвердив звинувачення у військових злочинах проти нього.

Наступного дня він був заарештований і переведений в центр утримання під вартою Трибуналу по Косову в Гаазі.

Спецпрокуратура звинуватила його та інших політиків у скоєнні низки злочинів проти людяності та воєнних злочинах, в тому числі вбивствах, насильницьких зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.

Спеціальна палата була створена у 2015 році для розгляду справ про злочини партизанів Армії визволення Косова під час війни, яка призвела до незалежності Косова від Сербії.