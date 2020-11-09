Экс-президент Косова отказался признавать себя виновным в суде в Гааге

Бывший президент Косова Хашим Тачи отказался признавать свою вину во время первого заседания Специального суда в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Тачи отверг обвинения в военных преступлениях. "Я читаю их и не согласен ни с одним из них. Обвинения абсолютно необоснованны, и я не признаю себя виновным", - сказал Тачи.

Адвокат Тачи Дэвид Хупер пожаловался председательствующему судье на то, что группа защиты поздно получила сообщение об обвинительном заключении.

Он также отметил, что утверждения об извлечении органов, сделанные докладчиком Совета Европы Диком Марти в докладе, в конце концов привели к созданию специальных палат в Косове, фигурирующих в обвинительном заключении.

"Ничто в этом обвинительном заключении не говорит об извлечении органов... он (Тачи) знал, что обвинения являются чепухой, и он помогал в создании этого суда", - сказал Хупер, имея в виду процесс создания суда в соответствии с законодательством Косова, который Тачи публично поддержал.

"Вместо этого у нас есть коллекция инцидентов, многие из которых были рассмотрены или Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, или местными судами в Косове", - добавил адвокат.

На прошлой неделе Тачи подал в отставку с поста президента после того, как узнал, что суд подтвердил обвинения в военных преступлениях против него.

На следующий день он был арестован и переведен в центр содержания под стражей Трибунала по Косову в Гааге.

Спецпрокуратура обвинила его и других политиков в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

Специальная палата была создана в 2015 году для рассмотрения дел о преступлениях партизан Армии освобождения Косова во время войны, приведшей к независимости Косова от Сербии.