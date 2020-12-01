В уряді розкрили найближчі плани України щодо вільної торгівлі з низкою країн

В уряді розповіли, з якими країнами Україна планує найближчим часом почати чи оновити переговори про ЗВТ.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розказав Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України.

За його словами, Україна хоче почати переговори про перегляд угоди з Британією, яка наразі не набрала чинності.

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"У нас є домовленість, що ми на другий рік переговорів починаємо думати над переглядом. Якщо угода запрацює наступного січня, вже у 2022 році ми почнемо розмову про збільшення доступу на їхній ринок", - розповів Качка.

Україна також наблизилася до початку переговорів з більшістю країн Північної Африки.

"Десь у грудні це оформиться в офіційні заяви або меморандуми, починаючи від Єгипту до Марокко. Також у наші пріоритети входять Йорданія, В’єтнам та Індонезія", - сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що Україна в принципі готова до ЗВТ з усіма провідними торговельними партнерами, навіть з Китаєм.

"Наразі доступ нашої продукції на ринок Китаю обкладається більшими митами, ніж китайська продукція до нас. Тому нам вигідно вести переговори і з КНР", - зазначив Качка.

Щодо угоди зі США, то Качка очікує, що майбутня адміністрація не буде менш консервативною в плані торгівлі, ніж чинна.

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