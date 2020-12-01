В уряді назвали причину падіння експорту України до ЄС
Український експорт до ЄС за результатами перших трьох кварталів упав, і причиною цьому є локдаун.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України.
"Єдиною причиною для зменшення експорту до Євросоюзу є локдаун. Через його економічні наслідки наш експорт до ЄС за результатами перших трьох кварталів впав на 19%", - сказав Качка.
Він запевнив, що інших системних змін, що могли вплинути на торгівлю України та ЄС, окрім локдауну, немає.
"Так само падає й європейський імпорт в Україну, хоча й меншими темпами", - відзначив заступник міністра.
Нагадаємо, в Україні відчутно зросла частка експортерів та імпортерів, які позитивно оцінюють вплив Угоди про асоціацію з ЄС на свій бізнес.
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