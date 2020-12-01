Австрія почала масове тестування на коронавірус у першому пілотному містечку

Австрія розпочала масове тестування населення на коронавірус у першому невеликому місті, готуючись до запуску загальнонаціональної кампанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Для пілотного етапу обрали містечко Аннаберг-Лунгец, що неподалік Зальцбурга. Його населення - трохи більше 2 тисяч осіб. Ширша кампанія тестування у масштабах країни має початись наприкінці тижня.

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Уряд замовив 10 млн швидких тестів на коронавірус, за допомогою яких планують у дві хвилі перевірити на вірус значну частку 9-мільйонного населення Австрії - так, як це раніше зробили Словаччина і Південний Тіроль.

Перша хвиля тестування охопить Відень, а також провінції Тіроль і Форарльберг, де проживає близько 1,1 млн осіб.

Участь у тестуванні - добровільна. Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав людей приходити на пункти тестування, аргументуючи це тим, що швидке виявлення хворих на коронавірус дозволить швидше вийти із жорсткого карантину.

Нагадаємо, Австрія оголосила жорсткий локдаун з середини листопада щонайменш до 6 грудня.