Австрія повертає жорсткий локдаун 

У суботу уряд Австрії оголосив про повернення до більш жорстких обмежень, включаючи закриття шкіл і другорядних магазинів, щоб стримати другу хвилю коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд Австрії вирішив, що попередні обмеження, які почали діяти 3 листопада, недостатньо ефективні. Тому Австрія з вівторка повертає суворий локдаун. Заходи будуть діяти як мінімум до 6 грудня.

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Оголошуючи локдаун, канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що "жорстка ізоляція" необхідна, оскільки "кожен соціальний контакт - це занадто багато".

"Моя наполеглива вимога на найближчі тижні така: ні з ким не зустрічатися. Кожен соціальний контакт - це занадто багато", - сказав Курц, наголосивши на необхідності "радикальних" дій.

За його словами, влада більше не може відстежувати 77% нових випадків зараження.

Нові заходи включають денну комендантську годину на додаток до вже діючої нічної комендантської години. Всі повинні залишатися вдома за обмеженою кількості винятків.

Виходити з дому буде дозволено для покупок або відвідування аптеки, а також відвідування лікаря і церкви.

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Людям буде дозволено виходити з дому "для душевної і фізичної релаксації", тобто можна займатись фізичними вправами на свіжому повітрі і вигулювати собак. Поїздки на роботу/навчання будуть дозволені, "якщо вони необхідні".

Також влада обмежила контакти громадян, дозволивши їм протягом дня зустрічатися з однією людиною крім сім'ї - партнерами, родичами чи опікунами.

Перукарні, косметологічні і масажні салони зачиняються. Всі місця відпочинку і букмекерські контори повинні закритися разом з усіма магазинами, які продають другорядні товари, такі як одяг.

Заправні станції, тютюнові магазини, банки, кіоски, супермаркети, аптеки і магазини велосипедів можуть як і раніше працювати.

Всі, хто може працювати з дому, зобов'язані це робити. Якщо робота на дому неможлива, необхідно завжди дотримуватися дистанції в один метр.