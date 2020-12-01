У німецькому Трірі авто в’їхало у групу людей, щонайменш 2 загиблих
Вівторок, 1 грудня 2020, 16:05
У німецькому місті Трір, що у північно-західній землі Рейнланд-Пфальц, авто в’їхало у групу людей, щонайменш двоє з них загинули.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила у Twitter місцева поліція.
Інцидент стався у пішохідній зоні міста. За останньою інформацією від поліції, внаслідок наїзду авто двоє людей померли, ще декілька - отримали поранення.
Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
Поліція також повідомила, що водія авто вже затримали.
Інші обставини нещасного випадку наразі не відомі. Місцевих мешканців просять уникати центру міста.
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