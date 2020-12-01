Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

МЗС викликало посла Угорщини після нового загострення у відносинах

Росія відкинула вимогу Санду про виведення військ з Придністров’я 

Євродепутат Орбана зізнався, що відвідав нелегальну секс-вечірку, на якій знайшли наркотики

Звіт Євросоюзу вказав на серйозні наслідки останніх рішень КСУ






У німецькому Трірі авто в’їхало у групу людей, щонайменш 2 загиблих

Вівторок, 1 грудня 2020, 16:05

У німецькому місті Трір, що у північно-західній землі Рейнланд-Пфальц, авто в’їхало у групу людей, щонайменш двоє з них загинули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила у Twitter місцева поліція.

Інцидент стався у пішохідній зоні міста. За останньою інформацією від поліції, внаслідок наїзду авто двоє людей померли, ще декілька - отримали поранення.

Поліція також повідомила, що водія авто вже затримали. 

Інші обставини нещасного випадку наразі не відомі. Місцевих мешканців просять уникати центру міста. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
powered by lun.ua