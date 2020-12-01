З початку року та не для всіх: Макрон розповів, як проходитиме вакцинація від коронавірусу

Президент Франції очікує, що для більшості французів вакцина від коронавірусу стане доступною у квітні-липні 2021 року, оскільки спершу необхідно буде вакцинувати пріоритетні групи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Еммануель Макрон сподівається, що "перша хвиля" вакцинації розпочнеться вже на початку наступного року. Вона буде спрямована на групи найбільшого ризику, оскільки на той час країні буде доступна обмежена кількість доз вакцини.

Читайте також Майже половина французів не збираються вакцинуватися від COVID-19

"Друга хвиля" вакцинації - вже для більшої частки населення - очікується у квітні-липні 2021 року, коли вакцина стане доступнішою.

Нагадаємо, напередодні компанія Moderna, а сьогодні - BionNTech і Pfizer оголосили, що подають свою вакцину від коронавірусу на часткове затвердження європейського регулятора - Європейського медичного агентства.

Moderna заявляє про 94% ефективності своєї вакцини, BionNTech-Pfizer - про 95%.

Раніше результати соцопитування засвідчили, що лиш трохи більше половини французів планують вакцинуватися від коронавірусу, коли така можливість з'явиться.