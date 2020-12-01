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С начала года и не для всех: Макрон рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса

Вторник, 1 декабря 2020, 17:14

Президент Франции ожидает, что для большинства французов вакцина от коронавируса станет доступной в апреле-июле 2021 года, поскольку сначала необходимо будет вакцинировать приоритетные группы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Эммануэль Макрон надеется, что первая волна вакцинации начнется уже в начале следующего года. Она будет направлена ​​на группы наибольшего риска, поскольку в то время стране будет доступно ограниченное количество доз вакцины.

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Вторая волна вакцинации - уже для большей части населения - ожидается в апреле-июле 2021 года, когда вакцина станет доступной.

Напомним, накануне компания Moderna, а сегодня - BionNTech и Pfizer объявили, что подают свою вакцину от коронавируса на частичное утверждения европейского регулятора - Европейского медицинского агентства.

Moderna заявляет о 94% эффективности своей вакцины, BionNTech-Pfizer - о 95%.

Ранее результаты соцопроса показали, что лишь чуть больше половины французов планируют вакцинироваться от коронавируса, когда такая возможность появится.

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