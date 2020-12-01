НАТО: війська РФ у Придністров’ї порушують територіальну цілісність Молдови

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перебування російських військ у Придністров’ї порушує територіальну цілісність Молдови.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про він сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками першого дня відеоконференції міністрів закордонних справ Альянсу.

"Ми бачимо, як Росія розгортає війська всупереч бажанням урядів наших близьких сусідів. Як Росія провела незаконну анексію Криму, як вона продовжує дестабілізувати ситуацію у східній Україні, як вона діє в частинах Грузії чи її присутність у Молдові, в Придністров’ї", - сказав Столтенберг.

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Він заявив, що "це є порушенням територіальної цілісності Молдови і ще одним прикладом того, як Росія не поважає міжнародне право та територіальну цілісність країн, включно з Молдовою".

Столтенберг додав, що очікує на зустрічі з новобораною президенткою Молдови Маєю Санду, і заявив, що НАТО цінує партнерство з країною.

Нагадаємо, 30 листопада Мая Санду на великій пресконференції в Кишиневі виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї і перетворення її на цивільну.

Санду зазначила, що в Придністров'ї перебувають російські миротворці, а також оперативна група російських військ (ОГРВ), яких необхідно вивести з території Молдови. Перебування останніх не передбачає жоден договір чи двостороння угода.

Оскільки у Придністров’ї немає небезпеки військових дій, Санду пропонує замінити чинну миротворчу місію, яка регулюється договором 1992 року, на цивільну місію під егідою ОБСЄ.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що вважає безвідповідальними заяви Санду про необхідність вивести російських миротворців з Придністров'я і Росія "навряд чи прийме" таку вимогу.