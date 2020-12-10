Британців попередили, що їм можуть знадобитися візи для перебування в ЄС понад 90 днів

Французький міністр з європейських справ Клеман Бон заявив, що британські громадяни можуть потребувати віз для перебування в Європейському Союзі більше трьох місяців після Brexit з 1 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бон сказав, що це питання все ще обговорюється.

"Для перебування більше трьох місяців можуть знадобитися заяви на візу, професійну або іншу, і це питання все ще обговорюється", - сказав Бон.

"Що б не сталося 1 січня ми опинимося в іншому всесвіті. Ми готові", - додав міністр.

У четвер він відвідав Північний залізничний вокзал і термінал Eurostar в Парижі, щоб перевірити нові об'єкти прикордонного контролю перед повним виходом Британії з Європейського союзу.

Британія заявила ЄС у четвер, що він має піти на значні поступки, щоб вийти з глухого кута в торгових переговорах по Brexit до кінця вихідних.