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Британцев предупредили, что им могут понадобиться визы для пребывания в ЕС более 90 дней

Четверг, 10 декабря 2020, 12:43

Французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что британским гражданам могут потребоваться визы для пребывания в Европейском Союзе более трех месяцев после Brexit с 1 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бон сказал, что этот вопрос все еще обсуждается.

"Для пребывания более трех месяцев могут понадобиться заявления на визу, профессиональную или иную, и этот вопрос все еще обсуждается", - сказал Бон.

"Что бы ни произошло 1 января, мы окажемся в другой вселенной. Мы готовы", - добавил министр.

В четверг он посетил Северный железнодорожный вокзал и терминал Eurostar в Париже, чтобы проверить новые объекты пограничного контроля перед полным выходом Британии из Евросоюза.

Великобритания заявила ЕС в четверг, что он должен пойти на значительные уступки, чтобы выйти из тупика в торговых переговорах по Brexit до конца выходных.

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