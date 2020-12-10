Британцев предупредили, что им могут понадобиться визы для пребывания в ЕС более 90 дней

Французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что британским гражданам могут потребоваться визы для пребывания в Европейском Союзе более трех месяцев после Brexit с 1 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бон сказал, что этот вопрос все еще обсуждается.

"Для пребывания более трех месяцев могут понадобиться заявления на визу, профессиональную или иную, и этот вопрос все еще обсуждается", - сказал Бон.

"Что бы ни произошло 1 января, мы окажемся в другой вселенной. Мы готовы", - добавил министр.

В четверг он посетил Северный железнодорожный вокзал и терминал Eurostar в Париже, чтобы проверить новые объекты пограничного контроля перед полным выходом Британии из Евросоюза.

Великобритания заявила ЕС в четверг, что он должен пойти на значительные уступки, чтобы выйти из тупика в торговых переговорах по Brexit до конца выходных.