Конституційний суд затвердив перемогу Маї Санду на виборах
Конституційний суд Молдови у четвер затвердив результат президентських виборів, на яких перемогла опозиційна кандидатка Мая Санду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Адвокат чинного президента Ігоря Додона, який програв Санду, запропонував перенести засідання Конституційного суду, але судді відхилили його клопотання.
Після двогодинної наради судді КС затвердили мандат Санду. Голова КС Домніка Маноле підкреслила, що рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.
Другий тур президентських виборів в Молдові пройшов 15 листопада. Згідно з остаточнимим підрахунками, Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25%.
У четвер з візитом в Молдові перебуває глава МЗС України Дмитро Кулеба. У нього запланована зустріч з Маєю Санду.
Після зустрічі з главою МЗС Молдови Кулеба підкреслив, що Україна зацікавлена в максимальній кількості контактів на всіх рівнях з сусідньою країною, в тому числі у візиті новообраної президентки Санду до України.
Володимир Зеленський запросив Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.
Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста.
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