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Конституційний суд затвердив перемогу Маї Санду на виборах

Четвер, 10 грудня 2020, 14:14

Конституційний суд Молдови у четвер затвердив результат президентських виборів, на яких перемогла опозиційна кандидатка Мая Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Адвокат чинного президента Ігоря Додона, який програв Санду, запропонував перенести засідання Конституційного суду, але судді відхилили його клопотання.

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Після двогодинної наради судді КС затвердили мандат Санду. Голова КС Домніка Маноле підкреслила, що рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Другий тур президентських виборів в Молдові пройшов 15 листопада. Згідно з остаточнимим підрахунками, Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25%.

У четвер з візитом в Молдові перебуває глава МЗС України Дмитро Кулеба. У нього запланована зустріч з Маєю Санду.

Після зустрічі з главою МЗС Молдови Кулеба підкреслив, що Україна зацікавлена в максимальній кількості контактів на всіх рівнях з сусідньою країною, в тому числі у візиті новообраної президентки Санду до України.

Володимир Зеленський запросив Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів. 

Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші  закордонні візити до Києва та Бухареста.

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