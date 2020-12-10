Конституционный суд утвердил победу Санду на выборах

Конституционный суд Молдовы в четверг утвердил результат президентских выборов, на которых победила оппозиционная кандидатка Майя Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Адвокат действующего президента Игоря Додона, который проиграл Санду, предложил перенести заседание Конституционного суда, но судьи отклонили его ходатайство.

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После двухчасового совещания судьи КС утвердили мандат Санду. Председатель КС Домника Маноле подчеркнула, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно окончательным подсчетам, Санду набрала 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.

В четверг с визитом в Молдове находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. У него запланирована встреча с Майей Санду.

После встречи с главой МИД Молдовы Кулеба подчеркнул, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов на всех уровнях с соседней страной, в том числе в визите новоизбранного президента Санду в Украину.

Владимир Зеленский пригласил ее в Киев в первом телефонном разговоре на следующий день после президентских выборов.

Впоследствии стало известно, что Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в Киев и Бухарест.

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