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У ЄС запропонували місто, де розміститься новостворений центр кібербезпеки

Четвер, 10 грудня 2020, 15:26

Центр кібербезпеки Євросоюзу, процес створення якого ще триває, розміститься у Бухаресті, столиці Румунії.

Про це йдеться в офіційному комюніке Ради ЄС, пише "Європейська правда".

За розміщення центру у Бухаресті проголосували представники урядів країн-членів ЄС 9 грудня на зустрічі Комітету постійних представників Ради ЄС (Coreper).

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Повна назва центру кібербезпеки - Європейський центр промислових, технологічних та дослідницьких компетенцій у сфері кібербезпеки. 

Його метою буде покращення координації наукових досліджень та інновацій блоку у сфері кібербезпеки, а також залучення інвестицій для цієї діяльності.  

Перемовини з Європарламентом щодо законопроєкту, яким буде створено центр, ще тривають. Наступна зустріч з цього питання очікується 11 грудня.

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