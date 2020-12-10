У ЄС запропонували місто, де розміститься новостворений центр кібербезпеки

Центр кібербезпеки Євросоюзу, процес створення якого ще триває, розміститься у Бухаресті, столиці Румунії.

Про це йдеться в офіційному комюніке Ради ЄС, пише "Європейська правда".

За розміщення центру у Бухаресті проголосували представники урядів країн-членів ЄС 9 грудня на зустрічі Комітету постійних представників Ради ЄС (Coreper).

Повна назва центру кібербезпеки - Європейський центр промислових, технологічних та дослідницьких компетенцій у сфері кібербезпеки.

Його метою буде покращення координації наукових досліджень та інновацій блоку у сфері кібербезпеки, а також залучення інвестицій для цієї діяльності.

Перемовини з Європарламентом щодо законопроєкту, яким буде створено центр, ще тривають. Наступна зустріч з цього питання очікується 11 грудня.