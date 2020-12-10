В ЕС предложили место, где разместится новый центр кибербезопасности

Центр кибербезопасности Евросоюза, процесс создания которого еще продолжается, разместится в Бухаресте, столице Румынии.

Об этом говорится в официальном коммюнике Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

За размещение центра в Бухаресте проголосовали представители правительств стран-членов ЕС 9 декабря на встрече Комитета постоянных представителей Совета ЕС (Coreper).

Полное название центра кибербезопасности - Европейский центр промышленных, технологических и исследовательских компетенций в сфере кибербезопасности.

Его цель - улучшение координации научных исследований и инноваций блока в сфере кибербезопасности, а также привлечение инвестиций для этой деятельности.

Переговоры с Европарламентом по законопроекту, которым будет создан центр, продолжаются. Следующая встреча по этому вопросу ожидается 11 декабря.